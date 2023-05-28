AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Binevler Kocatepe İlköğretim Okulunda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı’nın miladı olacak seçimlerde oyunu kullandığını belirten Ceylan, Cumhuriyetin 100’üncü yılını, Türkiye Yüzyılı’nın miladı yapacak bu seçimin aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunun da devamı olacağını söyledi.

"28 Mayıs'ı bugün hep birlikte milat haline dönüştüreceğiz" diyen Ceylan, "Milli İrade’ye her zaman inanan, her alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı görev kabul eden siyaset anlayışı yeniden sizlerin teveccühüne mazhar olacağına inanıyorum"dedi.

Bugünkü seçimlerin sonucunda Türkiye' nin kazanacağına vurgu yapan Ceylan, "Türkiye düşmanları kaybedecek. Milli İrade’nin gücüne her zaman inananlar kazanacak, siyasetimizi dışarıdan dizayn etmek isteyen kirli odaklar ve şahsi çıkarları uğruna onlarla iş birliği yapanlar kaybedecek" diye konuştu.

Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Ceylan, "Kutlu Türkiye Yüzyılı idealimize ulaşmak için, temellerini 21 yıllık eser ve hizmet siyasetimizle attığımız büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzun devamı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birleşelim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmalarını isteyen Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Irk, dil, din, mezhep veya hayat tarzına bakmadan, ‘’önce vatanım ve milletim’’ diyerek birlik ve beraberliğimiz için terör örgütleriyle ve onların maşalarıyla amansız mücadele eden Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutalım.

Gerçek vatanperverliğin ve ülke sevgisinin, devlet ve millet için yorulmadan çalışmak olduğunu 21 yıldır her gün gösteren, milletinin kendisine olan inancını ve güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayan Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçelim.

Savunma sanayiinde, ulaşımda, altyapıda, eğitimde ve ekonomide Türkiye’yi küresel güçler arasına yükselten, hiçbir ayrım gözetmeksizin 85 milyon vatandaşımıza hizmet ulaştıran Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek, çok daha güzel günleri birlikte getirelim, başarılarımıza birlikte tek yürek sevinelim.

İnanıyoruz ki, bugün, Türkiye Yüzyılı’nın miladı olacak. Bizlerin oylarıyla Büyük Türkiye Zaferi hem ülkemizde hem de bütün coğrafyalarda coşkuyla kutlanacak. 14 Mayıs’ta Meclis’te kendisini gösteren irade, Cumhurbaşkanlığıyla taçlanacak.

Türkiye Yüzyılı için, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Çorum’umuza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.