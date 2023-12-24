Barış Öklü’nün sahibi olduğu halı mağazası, Çevreyolu’nda görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile Hitit Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Yorgancılar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi başta olmak üzere esnaf ve aile dostları katıldı.

Sektörde 20 yıllık deneyime sahip olan Barış Öklü, 600 metrekarelik, şık dekoru ile mağazanın Çevreyolu’ndaki tek halı mağazası olduğunu, ayrıca Saray ve Majolika markalarının Çorum’daki tek yetkili satıcısı olma özelliğini taşıdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Seçkin markalarımızla, Çorumlulara, özgün tasarımlara ve hayallerdeki renk ve desenlere sahip kaliteli ve şık halıları sunuyoruz. Geleneksel ve modern çizgileri harmanlayan halı tasarımlarının, evlere büyüleyici bir güzellik katacağını güven duyarak ifade edebiliriz.”