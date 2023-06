elediye Meclisi Aralık Ayı toplantısında yeni kavşağın animasyon videosunu paylaşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çok kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak bu muazzam eser şimdiden Çorum’a hayırlı olsun." dedi. Çorum’da ilçelerin bağlantı yollarını sağlayacak çevreyolunda devam eden İskilip-Laçin Ayrımı ve Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin animasyonu ilk kez paylaşıldı. Turgut Özal İş Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yılın son Belediye Meclisi’nde çevreyolunda ilçe yollarını Ankara yolundan ayıracak kavşak projesi içim imar değişikliği yapıldı. Yaklaşık 13 hektarlık alanda yapılan imar değişikliği öncesinde projenin animasyon videosu ilk kez paylaşıldı.

AŞGIN: GÜZEL BİR PROJE

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Yeni İskilip yolu ile Akşemseddin Caddesi’ni birleştiren kavşak çalışması sona geliyor. Firma hızlı bir şekilde çalışıyor. Özellikle İskilip istikametinden Akşemseddin Caddesi’ne geçen kısmı bir an önce açmak için belediyemizle ilgili kısımları hızla tamamlıyoruz. Şu an ilk kez burasının animasyonunu gösteriyoruz. Yukarıdan Ankara istikametine devam edilecek. Aşağıdan da hiç ışığı takılmadan geçiş yapılabilecek. Güzel bir proje. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu süreci yakından takip ettik. Bir an önce yapılabilmesi için özellikle kamulaştırmalarda vesaire zaman kaybedilmemesi için büyük fedakarlıklar yaptık” diye konuştu.