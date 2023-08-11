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Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası 3-10 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Padova kentinte yapılacak. Avrupanın önde gelen ülkelerinin de yer aldığı şampiyonada Türk milli takımı Sakarya’dan Ada Zehra Anlatıcı, Antalya’dan Alperen Menç ve İzmir’den İrem Öztekin oyuncu grubu ile madalya mücadelesi verecek. Türk milli takımının başında antrenör olarak Çorum TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda yüzme milli takım antrenörlerinden Çetin Koçak görev yapacak.

Federasyon’dan kendisine gönderilen görev yazısının ardından açıklamalarda bulunan Koçak, “Bu önemli göreve beni layık gören Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Avrupa Yüzme Şampiyonası öncesi kamp yaparak en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.