Yüzme antrenörü ve Çorum TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak, Antalya’da yapılacak Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası (Trisome Games) öncesinde Ankara’da başlayan milli takım kampında görev alıyor.

19-26 Mart tarihlerinde, Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takım, Ankara’da kampa girdi. 11 sporcudan oluşan milli takımın hazırlık kampında Çorumlu antrenör Çetin Koçak da bulunuyor.

Çetin Koçak, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğundan sonra bu kez Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Millilerin Ankara kampı 9 Mart’ta sona erecek.