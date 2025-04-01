İskele Park Cafe’de gerçekleşen etkinlikte bursiyer öğrenciler, mezunlar, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve siyasetçiler bir araya geldi.

Dayanışma ve birlik ruhunun ön planda olduğu organizasyonda, bursiyer öğrencilere destek veren iş insanlarına ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ünal, eğitime verdikleri katkılar için iş insanlarına minnettarlığını ifade ederek, gençlerin geleceğine yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Kahvaltıda ayrıca daha önce kurulan ÇESİAD TV’den bahsedildi. Çorum’un değerlerinin sosyal medyada ve geleneksel medyada daha çok öne çıkarılması gerektiği vurgulanarak, kentin eğitimden sanayiye, kültürden ekonomiye kadar birçok alanda sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelere duyurulmasının önemine dikkat çekildi.

ÇESİAD ailesi, eğitime ve dayanışmaya verdiği desteği sürdürmeye devam edeceğini belirterek, organizasyona katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ