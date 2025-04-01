Nermin Keskin isimli vatandaşın ihtiyacına kayıtsız kalmayan İl Genel Meclisi Başkanı Temur, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir yardıma imza attı.

Nermin Keskin’in hasta yatağı talebini kısa sürede değerlendiren Temur, bazı hayırsever iş insanlarının da katkılarıyla temin edilen hasta yatağını genç kadına bizzat teslim etti. Teslimat sırasında AK Parti Laçin İlçe Koordinatörü Salih Çam, İlçe Başkanı Ömer Çatalpelit, Laçin İl Genel Meclis Üyesi Selami Gafar ve Laçin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Keşlik de hazır bulundu.

Başkan Temur, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek günlerde, kıymetli kardeşimizin ihtiyacını karşılamayı bizlere nasip eden rabbimize hamdolsun. Nermin ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Talebine kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Kardeşlerimizle istişare ederek gereken meblağı kısa sürede toparladık ve bugün yatağını teslim ettik. Rabbim kendisine acil şifalar versin. Hayra ortak olan tüm iş insanlarına, firmalara ve özellikle Çorum GİAD Başkanımız Burak Küçükbenli ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilçe teşkilatımıza ve tüm katkı sağlayanlara da şükranlarımı sunuyorum.”

Çorumluların bayramını tebrik eden Temur, yapılan ibadetlerin ve hayırların kabul edilmesini diledi.

Editör: Haber Merkezi