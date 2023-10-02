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ÇESİAD Basın Sorumlusu Aylin Alveren Özen, burs isteğiyle başvuran üniversite öğrencileri arasında İstanbul ve Ankara’da mülakat yapıldığını belirterek, 1.200 üniversite öğrencisinin durumlarının ÇESİAD yöneticileri tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

Mülakata giren 1.200 öğrenciye karşılık ancak 500 öğrenciye burs verilebileceğini ifade eden Aylin Alveren Özen, “Daha fazla üniversite öğrencimize, küçük de olsa katkıda bulunabilmek için yardımsever hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz” dedi.