Üniversite öğrencisi yüzlerce Çorumlu gence burs imkanı sağlayan ÇESİAD yönetimi, üyeleri ve protokol üyeleri birlikte geleneksel bayram buluşmasını gerçekleştirdi. Başkanlığa yeni seçilen Mehmet Ünal’ın evsahipliğinde yapılan buluşmaya ilgi ve katılım üst seviyede oldu.

Programa; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, bursiyer öğrencileri, ÇESİAD'dan burs almış ve mezun olmuş öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Geleneksel hale getirilen bir bayram buluşmasında daha biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, “ÇESİAD aile demek, biz de her bayram olduğu gibi ailemizle buluşmak için güzel bir bayram kahvaltısında buluştuk. Bu ailenin bir parçası olan herkese sonsuz teşekkürler. Geçtiğimiz hafta genel kurulumuzda seçilerek bayrağı kıymetli başkanımız Neslihan Yurtdagül'den devraldık. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak önümüzdeki dönemde daha çok öğrencimizin eğitim hayatlarına dokunabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Yapmayı planladığımız birçok projeler ve etkinlikler var. Gelecek yıl bunları öğrencilerimizin ve sizlerin de katkılarıyla birer birer gerçekleştireceğiz. Tabi bu noktada Çorumlu hemşehrilerimizin de bizim birlik ve beraberliğimizin içinde olmaları en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.



Programda; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız de birer konuşma yaparak katılımcıların bayramını kutladı.

Büyük neşe ve mutluluk içinde gerçekleşen kahvaltı programında katılan öğrencilere Mehmet Ünal tarafından çekilişle “İngilizce Kursu” hediye edildi, ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve program sona erdi.