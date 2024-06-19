Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Çampınar Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği’nde yapılan genel kurulla birlikte yeni başkan ve yönetim seçildi. Dernek başkanlığa Ali Acar seçilirken, mevcut başkan Filiz Çamlı, görevi yeni yönetime devretti.

Çampınar Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği’nin (ÇAM-DER) olağanüstü genel kurulu yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile yapılan seçimde Ali Acar Dernek Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu’nda ise; Selçuk Gecer, Ahmet Kopar, Müslüm Ercan ve Fikri Tetikel görevaldı.

Denetleme Kurulu’na ise; Sait Coşar, Serdar Keklik, Soner Şimşek ve Tugay Bek seçildi.

Çampınar Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ali Acar, mevcut dernek başkanı Filiz Çamlı’ya yaptıkları hizmetler için teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde Çampınar’ın gelişmesi, güzelleşmesi, kalkınması için gereken tüm çalışmaların yapılacağını söyledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ