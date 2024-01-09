17-21 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2024 CEV U18 Avrupa Şampiyonası 1.Raunt Elemeleri öncesi 18 yaş altı Türk milli takımı Ankara’da kampa girdi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kampa ülke genelinden 24 sporcu davet edildi. Davet edilen sporcular arasında Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen Çorumlu voleybolcu smaçör Ceren Hasdemir de yer aldı. Daha önce farklı yaş kategorilerinde milli takım kampına çağrılan Ceren Hasdemir bu yaş kategorisinde milli takıma çağrılan ilk Çorumlu sporcu olmayı başardı.

Ceren Hasdemir’in en büyük destekçilerinden biri olan antrenörü Mehmet Cerman, Ceren ile gurur duyduklarını ifade ederken, milli takım kampında başarılar diledi.