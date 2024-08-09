Başkentte meydana gelen korkunç kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otobüste, Doğubeyazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır."