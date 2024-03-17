Kırkdilim köyünden merhum Hacı Şakir Laçin'in oğlu, Fevzi Laçin ile her üçü de rahmetli olan Nail, Gülşen ve Remzi Laçin'in ağabeyleri, Samiye Laçin'in eşi, Yumurta Üretim Pazarlama Müdürü, Çorumspor'un eski futbolcularından İsmail Laçin'in babası, Aleyna ve Saffet Laçin'in dedeleri olan Cemil Laçin'in cenazesi yarın (18 Mart 2024 Pazartesi günü) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ