Alınan bilgiye göre yürürken kalp krizi geçiren ve görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemal Ünal, buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ünal hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti.

Vefatıyla ailesi ve yakın çevresini yasa boğan Cemal Ünal’ın cenazesi bugün (21 Haziran 2025 Cumartesi günü) saat 16.00’da Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nden alınarak memleketi Göpsen (Yaylacık) köyünde defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ