Önceki dönem Alperen Ocakları Çorum İl Başkanı İnan Aktaş ile Çorum Belediyesi personeli Sinan Aktaş'ın babaları “Kara Cemal” lakabı ile anılan Cemal Aktaş vefat etti.

Cemal Aktaş’ın cenazesi ikindi namazına müteakip merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde toprağa verildi. Cenazeye BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, BBP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

