Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 11-13 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Ali Koca 50 kilo sağ kolda, Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Servet Yücel 70 kilo sağ kolda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Yine Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elvan Durmuşbaş sol kol 60 kiloda Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan diğer sporcu oldu.