Çorum’un C klasman futbol hakemi Celal Bayraklı, bu hafta TFF 3.Lig’de düdük çalacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Çorum’dan.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 2.Grup’ta, Mersin temsilcisi Silifke Belediyespor’la Rize temsilcisi Pazarspor arasında yarın oynanacak 16.hafta maçını Celal Bayraklı yönetecek. Silifke Şehir Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Mustafa Soner Yüce ile Kırklareli bölgesinden Göker Erel yapacak. Çorum bölgesinden Ertuğrul Ramazan Boyraz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.