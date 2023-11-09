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Çorum’un C klasman futbol hakemi Celal Bayraklı, bu hafta 3.Lig 3.Grup’ta, İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor’la Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği arasında, 12 Kasım Pazar günü oynanacak 10.hafta maçını yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Tepecik Şenol Güneş Stadı’nda oynanacak maçta Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Orhan Aydın Duran ve Bolu bölgesinden Batuhan Topçu yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Ankara bölgesinden Bedirhan Efeakdoğan da dördüncü hakem olarak görev alacak.