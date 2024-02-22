Çorum’un C klasman futbol hakemi Celal Bayraklı bu hafta 3.Lig 1.Grup’ta, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak 21.hafta maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat Pazar günü, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını Nevşehir bölgesinden Turan Çelik ile Yozgat bölgesinden Eyüp Özer yapacak. Ankara bölgesinden Kemal Erol da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.