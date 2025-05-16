Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Hanımlar Kolu tarafından düzenlenen Çorum gezisi, İstanbul’da yaşayan Çorumlu kadınların “memleket özlemi” gidermelerini sağladı ve büyük memnuniyet yarattı.

Çorum gezisinde, İstanbul’dan gelen 37 kadına ÇEKVA Genel Sekreteri Sabit Velidedeoğlu ile Sayman Hüseyin Kapusuz eşlik etti.

ÇEKVA üyesi kadınlar, Çorum merkezinde konaklarken, İskilip, Osmancık, Hattuşa ve Alacahöyük’ü günübirlik ziyaretlerle gezdiler.

Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, bu gezide kendilerine destek veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile tarihi mekânlarda kendilerine rehberlik eden Doç.Dr. Önder İpek’e teşekkür etti.