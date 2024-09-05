Çorum Eğitim Kültür Vakfı'nın (ÇEKVA) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları, 3 Eylül-22 Eylül 2024 tarihleri arasında www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden gerçekleşeceği açıklandı.

Konu ile ilgili ÇEKVA tarafından yapılan açıklamada internet üzerinden yapılacak başvuruların yalnızca ön başvuru olduğu, zaman, işgücü ve kâğıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesinin ardından ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek, bu öğrencilerin belirtilen yer ve zamanlarda mülakata tabi tutulacağı belirtildi.

Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen öğrencilerin belgelerini elden veya farklı illerde oturanlar için; belgelerin ıslak imzalı asıllarını (İstanbul ve Çorum) adreslerine kargo ile de ulaştırabilecekleri kaydedildi.

Buna göre ÇEKVA’nın adres, telefon ve mail adresleri şu şekilde bildirildi: “İstanbul Merkez: Kurbağalıdere Cad. Çelebi Apt. No:59 D:7 Hasanpaşa- Kadıköy/İSTANBUL

Tel : ( 0216 ) 414 74 75 GSM: ( 0554 ) 995 19 19

e-mail : [email protected] Web: www.cekva.org.tr

Editör: Haber Merkezi