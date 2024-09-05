Türkiye’de bir sigara grubu daha ürünlerine paket başı 3-4 TL arasında zam yaptı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.

Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Zamlı sigara fiyatları listesine göre, PM grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. Sigara zammı PM grubu için bugünden itibaren geçerli olacak.

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu. Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 100 TL oldu.

Editör: Haber Merkezi