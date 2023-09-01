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Konu ile ilgili ÇEKVA tarafından yapılan açıklamada internet üzerinden yapılacak başvuruların yalnızca ön başvuru olduğu, zaman, işgücü ve kağıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesinin ardından ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek, bu öğrencilerin belirtilen yer ve zamanlarda mülakata tabi tutulacağı belirtildi.

Mülakat sonucunda uygun değerlendirilenlerden evraklarını tamamlamasının isteneceği ve kesin değerlendirme; evrakların vakıf merkezine (İstanbul Merkez ) eksiksiz tesliminden sonra yapılacağı da açıklandı.

Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen öğrenciler belgelerini elden veya farklı illerde oturanlar için; belgelerin ıslak imzalı asıllarını (İstanbul ve Çorum) adreslerine kargo ile de ulaştırabilecekleri belirtildi.

Buna göre ÇEKVA’nın adres, telefon ve mail adresleri şu şekilde bildirildi: “İstanbul Merkez: Kurbağalıdere Cad. Çelebi Apt. No:59 D:7 Hasanpaşa- Kadıköy/İSTANBUL

Tel : ( 0216 ) 414 74 75 GSM: ( 0554 ) 995 19 19

e-mail : [email protected] Web: www.cekva.org.tr