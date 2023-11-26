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Kadeş Barış Meydanı Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda Çorum’un eğitimi, kültürü ve gençlerinin gelişimi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Genel Başkanı Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Eski İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı AK Parti 23-24-25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Çorumlu iş insanları ve davetliler katıldı.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Genel Başkanı Vali İrfan Balkanlıoğlu, kahvaltının açılışında yaptığı konuşmada ÇEKVA’nın kuruluşundan bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrenciye burs verildiğini söyledi. ÇEKVA’nın Çorum’un eğitimine kültürüne katkıda bulunduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Bizim önceliğimiz Çorumlu öğrenciler. Çorumlu olup da Ankara’da İstanbul’da başka şehirlerde ikamet edenlere de yardımcı oluyoruz. Maksadımız Çorum’u her açıdan tanıtmak. Kültürünü, sanatını ve diyaloğunu artırmak. Birçok vilayette çalıştım, Doğu ve Karadeniz bölgesindekilerin çok daha tutkun, birbirlerinin ellerinden tutan insanlar olduğunu gördüm. Dernekleri, vakıfları son derece güçlü ve iş adamları sahaya çıkıyorlar, her tarafa yurtlar yapmışlar, biz de inşallah bir yerden tutmak istiyoruz. Bizden önceki yöneticilerin yaptığı gibi önceliğimiz eğitime katkıda bulunmak. Çok zeki ve başarılı olan evlatlarımızı da sadece Çorum’a değil Türkiye’ye kazandırmak. Onlara yurt dışında Almanya, Amerika, İngiltere’de eğitim imkanı sağlayabilirsek, master, doktora yapmalarını, bilim adamı, mucit olmalarını destekleyeceğiz inşallah.” dedi.



Çorum’da, Ankara’da İstanbul’da üniversite öğrencileri için yurt yapmayı hedeflediklerini anlatan Balkanlıoğlu, şöyle devam etti: “Bunu başarabilirsek, merkezimiz İstanbul’da ama çıkış kaynağımız Çorum, Çorum’u daha sık ziyaret ederek sizlerle daha çok diyalog kurmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesi’nde değerli firmalarımızı gezdik, ürettiklerini gördük gözlerimiz yeşerdi adeta bu gezilerimiz sürecek, onların desteğini almak istiyoruz.”

Balkanlıoğlu, cemiyetlerine katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

AŞGIN: ÇEKVA’YA EKİBİNE GÜVENİYORUZ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında ÇEKVA’nın Çorum’u bütün olarak gören ve bütün olarak kucaklayan, tüm siyasi partilere, yaklaşımlara mesafesini çok güzel bir şekilde tutan, hem şehre hem de özellikle üniversite gençlerine sahip çıktığını dile getirdi.

Çorum Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de ÇEKVA’ya desteklerini artırarak devam ettireceklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti: “ÇEKVA bizim için herhangi bir vakıf herhangi bir dernek değil bizim şehrimizi şehrimiz dışında ilkeli ve tutarlı bir şekilde üst düzeyde temsil ediyor. Bu anlamda da ben ÇEKVA’ya teşekkür ediyorum. Biz ÇEKVA’yla her türlü işi yapabilir, her türlü protokolü imzalayabiliriz, yapabileceğimiz çok iş olacağına inanıyoruz. ÇEKVA’ya ekibine güveniyoruz. İnşallah hep birlikte o yurtları da yaparız bursları da veririz.”



ÖZTÜRK: ÜNİVERSİTE OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Çorum’a nitelikli göçü, daha doğrusu nitelikli akışı sağlayacak bir takım işbirlikleri öne çıkarmak gerektiğini kaydetti. Üniversite olarak iş ve işgücü bakımından bir network kurma yolunda ÇEKVA’dan bir hamle beklediklerini vurgulayan Öztürk, “ÇEKVA gençlerimizin kıymetli olanlarını destekleyip eğitimlerine katkı veriyor. O zaman Çorum’a doğru bir döngü oluşturmanın zamanı geldi. Üniversitemizin 20 bine yakın öğrencisi var. Bu öğrencilerin yüzde 35’i Çorumlu. Biz burada yüzde 65 Çorumlu olmayan öğrencileri yetiştirip gönderiyoruz. Bizim istediğimiz başarılı olanlarını Çorum’da nasıl tutabiliriz? Böylece nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu anlamda üniversite olarak 3+1 uygulamasını yüksekokullarda, 7+1 uygulamasını lisansüstü programlarda uyguluyoruz. Üniversite olarak ayrıca 100 yabancı öğrencimizle 4’ten fazla dil bilen bizim de nitelikli iş insanı ihtiyacı olan yerlerde ticaret elçisi olarak yetiştiriyoruz. Böylece ihracıyla çok özel bir olan il Çorum’a katkılar sunmaya çalışıyoruz. Çorum’un geleceği için üniversite olarak biz elimizden geleni yapmaya hazırız.” diye konuştu.



Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık da, hiçbir ülkenin cemiyetler olmadan ayağa kalkamadığını belirterek, “Ben İngiltere ve Tayvan’da cemiyetleri ziyaret ettim. Tayvan’da ziyaret ettiğim cemiyetin her ay aidat ödeyen 11 milyon üyesi var. Vakfın aidat geliri 164 milyon dolar, yıllık geliri ise 2 milyar doların üzerinde. Hiçbir ülke kendi başına o kadar ileri gidemez. Tesadüfen ileri giden hiçbir ülke yok.

Çorumlular üretken bir toplum. Gelin bu üretkenliğimizi devamlı hale getirelim. Vakfı güçlendirip, üye sayısını çoğaltmamız lazım. 10 bin üye yapmamız lazım.”

İş adamları da Çorum’un gelişi için fikirlerini sundular.