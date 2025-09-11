Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.

Emekli Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu’nda yer alanlar şunlar:

Feyzullah Kıyıklık, Prof.Dr. Dilek Yılmazcan, Dr. Halil İbrahim Aşgın, Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Prof.Dr. Serpil Salman, Prof.Dr. Çağatay Çağlar, Prof.Dr. Gökhan Yaprak, Erdem Çenesiz, Hüseyin Kadri Samsunlu, İbrahim Kapaklıkaya, Şeyma Döğücü, Sabit Velidedeoğlu, Hüseyin Kapusuz, Mehmet Yıldırım, Şerif Akdana, Hseyin Şen, Recep Akça, Yasemin Özaçar, Seyit Arslan, Fuat Zorba, Burak Kartal, Fuat Ardıç.

ÇEKVA’nın Denetleme Kurulu’na ise Gürhan Galip Kümbül, Adem Höcü, Meryem İnci Yetik ve Şerif Yedek seçildi.

ÇEKVA Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunda, Vakfa destek veren tüm yöneticilere ve burs temin edenlere teşekkür edilirken, üniversite öğrencilerinin tanışıp kaynaşabilmeleri için öğrenci önderlerinden oluşan gençlik kolu kurulduğu, İstanbul’da ve Çorum’da hemşehri ziyaretleri ile vakfın tanıtımına katkı sağlandığı, hanımların, kermes gibi faaliyetlerle bağış temin ettikleri, 40 kişilik bir ekiple Çorum, İskilip, Osmancık, Alacahöyük ve Hattuşa’yı kapsayan bir gezi düzenlendiği anlatıldı.

Yine faaliyet raporunda verilen bilgiye göre, Çorumlu üniversite öğrencilerine 2023-24 öğretim yılında 329, 2024-25 öğretim yılında ise 308 burs verildi.

İstanbul Aydos mevkiinde bulunan ÇEKVA Sevgi Ormanı’na Çorumlular ve Çorumlu öğrencilerle birlikte fidan dikildi.