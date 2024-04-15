Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Altay’ı deplasmanda 3-1 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, belirledikleri hedefe daha net yaklaşabilmeleri adına kazanmaları gereken bir maçta 3 puan aldıkları için memnun olduğunu ifade ederken, play-off için çekişmenin son haftaya kadar devam edeceğini söyledi.

Özbalta’nın, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle: “Bu tarz müsabakalar bazen kolay olmayabiliyor. Ligin boyunun kısaldığı, son düzlüğe girilen bu haftalarda, belirlediğimiz hedefe daha net yaklaşmamız adına kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için son derece memnunum. Son maça kadar çekişme devam edecek gibi duruyor.

TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUZ

Rakiplerin oynayacağı maçlarla birlikte konumumuzu bir seviye daha görme imkânımız olacak. Oyuncularımı kutlar, galibiyeti bizi her zaman koşulsuz destekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz.”