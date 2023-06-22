İstanbul’da, 21 Haziran’da başlayan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası’nda heyecan devam ediyor. Turnuvada milli mayo ile ülkemizi temsil eden Çorumlu güreşçi Mehmet Çeker, ikinci oldu.

Başakşehir Spor Kompleksi’nde, 14 ülkeden 250 güreşçinin katılımıyla başlayan turnuvada, 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. Grekoromen stil 63 kiloda mindere çıkan Çorumlu güreşçi Mehmet Çeker, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren Mehmet Çeker, Türk güreşçi Enes Başar ile şampiyonluk müsabakasına çıktı. Çekişmeli geçen müsabakayı kaybeden Mehmet Çeker ikinci olup ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Eses Başar’ın şampiyon olduğu 63 kiloda, İranlı güreşçi Amirmohammad Yar Mohammadzei ile Kırgız güreşçi Kaly Sukaimanov ise üçüncülüğü paylaştı.

Turnuva 25 Haziran’da sona erecek.