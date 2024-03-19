Kısa adı ÇEKAP olan Çorum Eğitim Kurumları Akıl ve Planlama Derneği yöneticileri Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek eğitim alanındaki çeşitli konuları görüştüler.

Eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının oluşturduğu ÇEKAP, Erol Tonga’nın başkanlığında, 2023 yılında kuruldu.

Dernek yöneticilerinin Vali Dağlı’yı ziyaretlerinde, “Kişisel Gelişim Kursları”nın Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı “Özel Öğretim Kursları”na dönüşüm yönetmeliği değerlendirildi. Dernek yöneticileri, “Merdiven Altı Kurumlar” ile mücadele kararlılıklarını da dile getirdiler.