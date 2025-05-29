Üretici firmadan çağrı: İade edin, bedelini ya da yeni ürünü alabilirsiniz

Üretici firma, kamuoyuna yaptığı duyuruda, elinde bu ürünü bulunduran kişilere ulaşmak istediklerini belirtti. Geri çağrılan lastiklerin firmaya gönderilmesi halinde, tüketicilere iade bedeli, eş değer yeni ürün veya sorun giderilmiş güvenli ürün sağlanacağı bildirildi. Geri gönderim sürecine dair tüm masrafların firma tarafından karşılanacağı da açıklamada yer aldı.

Tüm uyarılara rağmen ürünün kullanılmaya devam edilmesi durumunda ciddi kazaların yaşanabileceği ve bu konuda sorumluluğun kullanıcıya ait olacağına dikkat çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise tüketici güvenliği kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini ve benzer vakalarda aynı hassasiyetle müdahale edileceğini ifade etti.