Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından, Çorum Merkez’de yer alan bir taşınmazın açık artırma yoluyla satışı gerçekleştirilecek. 2023/64 SATIŞ sayılı dosya kapsamında duyurulan ilan, e-satış sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve üzerinde yapı bulunan taşınmaz, konut alanı niteliğiyle dikkat çekiyor.

Mahkeme ilanına göre satışa çıkarılan taşınmaz; Çoraklık Mahallesi, Köpeklik Mevkii’nde, 397 metrekarelik arsa üzerinde yer alıyor. Üzerinde ise 1993 yılında inşa edilmiş olan bodrum + zemin + 1. kattan oluşan toplam 3 katlı ayrık nizam yığma kagir yapı yer alıyor. Zemin ve birinci katta, her biri yaklaşık 145-146 metrekare büyüklüğünde iki ayrı daire bulunuyor. Daireler; 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 3 balkon gibi yaşam alanlarından oluşuyor. Isıtma sistemi soba, yapı ise %40 oranında yıpranmış durumda.

Taşınmazın değeri ve ihale bilgileri

Satışa konu taşınmazın toplam kıymeti 4.059.360 TL olarak belirlenmiş durumda. KDV oranı %20 olarak uygulanacak. Gayrimenkul, imar planında 3 katlı konut alanında kalıyor. Tapu kaydında yer alan şerhler, ilgililer tarafından e-satış sisteminden detaylı biçimde incelenebiliyor.

Taşınmazın ihale tarihi

İlk artırma, 19 Haziran 2025 saat 10:29’da başlayacak ve 26 Haziran 2025 saat 10:29’da sona erecek. İlk satışta alıcı çıkmaması durumunda, ikinci artırma 14 Temmuz - 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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