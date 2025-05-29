Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından, Çorum Merkez’de yer alan bir taşınmazın açık artırma yoluyla satışı gerçekleştirilecek. 2023/64 SATIŞ sayılı dosya kapsamında duyurulan ilan, e-satış sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve üzerinde yapı bulunan taşınmaz, konut alanı niteliğiyle dikkat çekiyor.

Mahkeme ilanına göre satışa çıkarılan taşınmaz; Çoraklık Mahallesi, Köpeklik Mevkii’nde, 397 metrekarelik arsa üzerinde yer alıyor. Üzerinde ise 1993 yılında inşa edilmiş olan bodrum + zemin + 1. kattan oluşan toplam 3 katlı ayrık nizam yığma kagir yapı yer alıyor. Zemin ve birinci katta, her biri yaklaşık 145-146 metrekare büyüklüğünde iki ayrı daire bulunuyor. Daireler; 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 3 balkon gibi yaşam alanlarından oluşuyor. Isıtma sistemi soba, yapı ise %40 oranında yıpranmış durumda.

Çorum'da ortalama kira 14 bin TL’yi aştı! İşte il il kira fiyatları Çorum'da ortalama kira 14 bin TL’yi aştı! İşte il il kira fiyatları

Taşınmazın değeri ve ihale bilgileri
Satışa konu taşınmazın toplam kıymeti 4.059.360 TL olarak belirlenmiş durumda. KDV oranı %20 olarak uygulanacak. Gayrimenkul, imar planında 3 katlı konut alanında kalıyor. Tapu kaydında yer alan şerhler, ilgililer tarafından e-satış sisteminden detaylı biçimde incelenebiliyor.

Taşınmazın ihale tarihi

İlk artırma, 19 Haziran 2025 saat 10:29’da başlayacak ve 26 Haziran 2025 saat 10:29’da sona erecek. İlk satışta alıcı çıkmaması durumunda, ikinci artırma 14 Temmuz - 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İLANLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Editör: NURDAN AKBAŞ