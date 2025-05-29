Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerine göre Çorum, 245,4 milyon dolarlık ihracatıyla Samsun, Tokat ve Amasya gibi komşu illeri geride bıraktı. Aynı dönemde ithalat ise 279,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Çorum’un ardından bölgedeki en yüksek ihracat Samsun’da gerçekleşti. Samsun’un Nisan ayı ihracatı 100,7 milyon dolar, ithalatı ise 80,6 milyon dolar oldu.

Nisan ayında Tokat’ta ihracat 4 milyon dolar, ithalat 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya ise 14,5 milyon dolar ihracat ve 8,9 milyon dolar ithalat yapıldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %22,3 ARTTI

Nisan ayında Türkiye genelinde ihracat % 7,8, ithalat ise % 12,7 oranında artış gösterdi. Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %66,1 iken, 2025 Nisan ayında %63,2'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

Editör: SELDA FINDIK