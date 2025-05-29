GIDADA PESTİSİTE KARŞI MÜCADELE EDİLECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek için son derece önemli 86 kararın alındığının altını çizerek şunları ifade etmişti:

İklim değişikliği etkilerine dayanıklı yeni bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesini ve kullanımını sağlayacağız. Tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin bir mücadele yürüteceğiz.

PESTİSİT NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘korku pompalanarak işin ticari tarafı oluşturuluyor’ diyerek ‘benden başka herkesin ürünü pestisit içerikli’ diyen satıcıların niyetini ortaya koydu:

Tarlada, paketleme tesisinde ve hallerde iç piyasa için denetim yapılıyor. Kalıntı tespit edilenler ise imha edilmekte. İhracatta ise geri dönen ürün oranı binde 1 civarında, bunun yarısı da pestisit nedeniyle değil. Bunları yurt içine pazara sokmadan imha ediyoruz.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN FAZLA PESTİSİT İÇEREN GIDALAR!

10) DOMATES | YÜZDE 13

9) DOLMALIK BİBER | YÜZDE 20

8) PATLICAN | YÜZDE 20

7) ELMA | YÜZDE 30

6) ÜZÜM | YÜZDE 40

5) ARMUT | YÜZDE 40

4) KIVIRCIK | YÜZDE 40

3) ISPANAK | YÜZDE 67

2) SİVRİ BİBER | YÜZDE 70

1) ASMA YAPRAĞI | YÜZDE 80