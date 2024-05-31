Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı, eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Çorum’a geldi. Çebi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Aşgın’ın makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile güreş antrenörü Hakkı Ceylan hazır bulundu.

Aşgın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Çebi’ye Çorum Saat Kulesi maketi hediye etti.