Cebeci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum basın mensuplarımıza bugün İyi parti programında İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu’nun korumalarının yapmış oldukları saygısızlığı kınıyorum. 30 yıllık yakın koruma tecrübesi olan emniyet kökenli bir belediye başkanı olarak yapılan bu yanlışın tarifinin olmadığı ,aslında bu saldırının sadece basın mensuplarına değil aynı zamanda korudukları genel başkana yapılmış olduğu unutulmamalıdır. Korumalık sadece makamı güvenlik açısından korumak değil koruduğun şahsın toplumdaki itibarına da gölge düşürmemektir. Şahsen tanıdığım ve sevdiğim basın mensubu arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletir bir daha böyle olumsuz olayların yaşanmamasını dilerim.”