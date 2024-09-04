ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikinci sürgün döneminde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, üreticileri korumak için çalışıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Bu yıl ikinci sürgün yaş çay alım sürecinde yaşamış olduğumuz tüm yoğunluğa rağmen siz değerli üreticilerimizi korumak ve alın teri olan ürünlerinizi garanti altına alabilmek adına, tarihimizde ilk kez üçüncü sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kilogramdan 750 kilograma, organik çayda ise dekar başına 400 kilogramdan 500 kilograma çıkarmış bulunmaktayız”

“Bazı basın kaynaklarında ve bunlara bağlı kimi hesaplardan bu konu ile alakalı bizim paylaşımımız olmayan ve yanıltıcı şekilde bilgi paylaşıldığı gözlemlenmiştir” vurgusu yapılan açıklamada, “Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu konularla alakalı olarak yalnızca Kurumumuz tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız” ifadesi kullanıldı.



Editör: AA AJANS