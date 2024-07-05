Mayıs ayı başında yaş çay alım fiyatına destekleme bedeli dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yapılırken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişti. Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibariyle 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.

Sektör paydaşları ise yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.