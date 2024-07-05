VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Bakan Şimşek, vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini belirterek, “Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20’lerde olacak.

EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET BİZDE

Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43’lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir. Asgari ücreti vergi dışında bıraktık. Bu sene bunun bütçeye maliyeti 670 milyar TL…” dedi.