Alınan bilgiye göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinin çatı kaplama işini yapan Yasin Merdoğlu, şiddetli rüzgar nedeni ile havalanan panel malzemesinin çarpması sonucu çatıdan yere düşerek ağır yaralandı.

Merdoğlu’nun düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdoğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Merdoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri gereği Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.