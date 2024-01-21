Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Laporaskopik Canlı Cerrahi Kursu çerçevesinde iki hastaya yapılan kapalı böbrek tümörü (kanseri) ameliyatı ve kapalı böbrek taşı operasyonu canlı yayında gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsel hekim toplantılarına devam ediyor. Üroloji alanında güncel tedavilerin ve laporaskapik canlı cerrahilerinin anlatıldığı etkinlikte iki hastanın ameliyatı kapalı ameliyat tekniği ile gerçekleştirilirken, ameliyathaneden canlı yayınla salonda bulunan ve sosyal medya üzerinden Türkiye genelindeki katılımcılar saniye saniye gerçekleştirilen işlemleri izledi.

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Baykam, Laporaskopik Canlı Cerrahi Kursu’nun ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirleterek, kursun düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti. Prof. Dr. Baykam, ayrıca hastane ve klinik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bir sunum yaptı.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Çorum’da sağlığın rengini tamamen değiştiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığının fiziksel ve cihaz altyapısını Tıp Fakültesinin bilimsel altyapısı ile birleştirince çok güzel çalışmalara imza atılmaya başlandı. Burada klasik devlet hastanesi mantığından eğitim araştırma hastanesi ve üniversite mantığıyla hareket edilmeye başlandı. Üroloji ana bilim dalının, üroloji kliniğinin burada çok ayrı bir yeri var. Elinizde cihazın olması ya da fiziksel mekanın olması bugünkü gibi laporaskopik cerrahilerin, kanser cerrahilerinin yapılabilmesini sağlamıyor. Bunu o klinikte çalışan doktorlarımızın bilgi ve becerilerinin yanında bu alanda verilen destek etkili oluyor. 2023 yılında yaklaşın 1 milyon 800 bin hastaya hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sadece poliklinik hizmeti değil eğitim hizmetlerini aksatmadan yürütmek de önemli. Burada eğiticilerin eğitimi de yapılıyor. Bu da çok önemli” dedi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da, üroloji anabilim dalının sadece Çorum için değil çevre iller için de önemli hizmetler sunduğuna dikkat çekerek, “Toplumda yaşın ilerlemesine bağlı olarak hastalarımız da daha ileri yaşta olmaya başladı. Ameliyatı gerçekleştirilen hastamızda ileri yaşta bir hasta. Teknolojideki gelişme bize her alanda önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Cenk Yücel Bilen, Dr. Ender Özden moderatörlüğünde gerçekleştirilen kursun ilk bölümünde Dr. Cemil Aydın canlı yayında laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı gerçekleştirirken, Dr. Mustafa Serdar Çağlayan AAM tedavisinde farmakoterapi, Dr. Murat Gülşen laparoskopide intraoperatif USG kullanımı hakkında bilgi verdi. Kursun ikinci bölümünde Prof. Dr. M. Murat Baykam, Dr. Cemil Aydın moderatörlüğünde yapılan oturumda ise Dr. Musa Ekici fleksible üreterorenoskopi ameliyatı gerçekleştirdi.