Canlar 19 Sungurlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Rıza Keçelioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, dernek binasında kahvaltı düzenleyerek, üyeleriyle biraraya geldi.

Keçelioğlu düzenlemiş oldukları kahvaltılı buluşmada yaptığı konuşmada: “Öncelikle, düzenlemiş olduğumuz kahvaltıya gelerek bizleri onurlandırdınız. Siz Canlar, Cumhuriyetimizin ve onun yaratmış olduğu değerlerin en büyük bekçilerisiniz. Büyük mücadeleler sonrasında, Cumhuriyeti ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Bu güzel vatanın Gazi ve şehitlerini, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Kahvaltı da ayrıca, önümüzdeki günlerde yapılacak faaliyetler hakkında üyelerine bilgi veren Ali Rıza Keçelioğlu, yapacakları şenlik ve gezilerin tarihlerini belirlediklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ