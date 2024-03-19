Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program, şehitlik ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Belediye Kültür Salonu'nda Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri ile düzenlediği "Çanakkale geçilmez" adlı tiyatro oyunu ve türküleri ile devam etti.

Programa İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.(İHA)

Editör: İHA AJANS