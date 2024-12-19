Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Bağcılar bölgesinde bir caminin otoparkında kimliği belirsiz kişilerce aracına zarar verilen C.B. can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Çepni Mahallesi'nde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı.

Kadını çatıda görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan önlemlerin ardından polis ekiplerince ikna edilemeyen C.B. olay yerine çağrılan müzakereci tarafından ikna ederek aşağı indirildi.

112 ekiplerince sağlık kontrolü yapılan kadın hastaneye gitmeyi red etmesi üzerine ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.