Çorum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Çorum Yeşilay Cemiyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Camilerarası Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 8 camiden 160 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Ticaret Halı Sahası'nda oynanan final maçında Selimiye Cami ile Orhan Gazi Cami takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Selimiye Cami rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Selimiye Cami'ne şampiyonluğu getiren golleri Yusuf (2), Hakan ve Mehmet kaydetti. Orhan Gazi Cami ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI

FATİH SULTAN

MEHMET'İN

Final maçı öncesi aynı sahada Fatih Sultan Mehmet Cami ile Hıdırlık Kuran Kursu takımları üçüncülük maçında karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı maçı Fatih Sultan Mehmet Cami zor da olsa 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Fatih Sultan Mehmet'in golleri Ömer, Baran ve Toprak'tan gelirken, Hıdırlık Kuran Kursu'nun gollerini ise Ömer ve Harun kaydetti.

KUPALAR TÖRENLE

TAKIMLARA VERİLDİ

Final maçının ardından Ticaret Halı Sahası'nda kupa töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Yeşilay Cemiyeti Başkanı Türker Ejder, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, cami temsilcileri ve sporcular katıldı. Dereceye giren takımlar protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

