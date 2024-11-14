Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan inşaatta çalışan Nevzat B. (56), iskelede çalıştığı sırada 4 kattan aşağıya düştü.

Mesai arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden Nevzat B.’nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK