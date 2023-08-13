Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyanın Merkezi Çorum’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çorum halkına yönelik çalışmalar nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Bakan Işıkhan, “Yaptığınız çalışmalarla ilgili tanıtım videosunu izlerken gurur duydum. Sizleri ve ekibinizi kutlamak istiyorum. Çorum halkına yapmış olduğunuz bu önemli hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliği anlayışınızın yanında da sosyal belediyecilik noktasında da gerçekten çok önemli hizmetleriniz var. Halkla olan ilişkileriniz çok güzel. Esnaf gezilerimizde ve vatandaşla olan diyaloglarımızda bunları gördük.” dedi.

Çorum’da AK Parti’nin belediyecilik anlayışının çok güzel örneklerini gördüğünü, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini gördüğünü dile getiren Bakan Işıkhan, “Yaptığımız bu çalışmalarla inşallah diğer belediyelere de örnek olursunuz. Bunu tüm içtenlikle söylüyorum. Allah yardımcınız olsun. 2024 yerel seçimlerinde de Çorum’da inşallah 16’da 16 yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferine zafer katmış oluruz. Bunlar da yine sizlerin çabaları ile olacak şeyler. Bizler de bu süreçte sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz.” şeklinde konuştu.