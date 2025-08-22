Sungurlu köy ve mahalle muhtarları, Vali Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantıda sorunları masaya yatırdı.

Vali Ali Çalgan “Sorunların çözümünde ortak akıl geliştiriyoruz” derken toplantıya katılan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı “Sizlerin aktardığı her talep yol gösterici” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ise bakanlıklar nezdinde işbirliği mesajı verdi.

Çorum Valiliği’nin koordinesinde yürütülen muhtarlar toplantılarının ikincisi, Sungurlu Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, köy ve mahalle muhtarları yoğun katılım gösterdi. Yerel yönetimin en önemli yapı taşlarından olan muhtarların görüş, talep ve önerilerinin ele alındığı toplantı, ilçe sorunlarının çözümü noktasında önemli bir istişare platformu oldu.

Toplantıya Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, il ve ilçe kurum müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı. Katılımcılar, köylerin ve mahallelerin mevcut sorunlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük beklentilerini dile getirme fırsatı buldu.

“KOORDİNASYON ÖNCELİĞİMİZ”

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, muhtarların yerel yönetimin sahadaki en güçlü temsilcileri olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlar aracılığıyla tespit edildiğini ifade etti.

Çalgan, “Köy ve mahalle muhtarlarımızın ilettiği her talep bizim için değerlidir. Bu toplantıları, sorunların çözümünde ortak akıl geliştirmek için önemsiyoruz. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için gayret göstereceğiz. Toplantımızın ilçemize, köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milletvekili Ahlatcı ile Kaya da yaptıkları konuşmalarda sorunların çözümü için desteğe devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda söz alan muhtarlar, köylerdeki yol, su, altyapı, tarımsal destekler, sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki eksiklikleri gündeme getirdi. Ayrıca gençlerin köylerde tutunabilmesi için sosyal ve ekonomik projelerin artması gerektiğini ifade ettiler. Muhtarlar, özellikle kırsalda tarımsal üretimi güçlendirecek desteklerin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda, muhtarların dile getirdiği sorun ve önerilerin not alındığı, çözüm için ilgili kurumlarla iş birliği yapılacağı ifade edildi. Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, muhtarların çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, bu tür buluşmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ