Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yaz akşamlarını renklendirmek ve mahalle halkını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, büyükler ise İbrahim Sarıca Konseri ile hoş vakit geçirdiler.

Rüstem Eren Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar ve mahalle sakinleri katıldı.

Saat 18.30’da başlayan mahalle konseri spor etkinlikleriyle başladı. Bilek güreşi, langırt, masa güreşi ve cornhole gibi heyecanlı oyunların yanı sıra ahşap oyuncak yapımı ve “boks hacıyatmaz” etkinliklerinde çocuklar gönüllerince vakit geçirme fırsatı buldu. Mahalle konserinde sahne alan yerel sanatçı İbrahim Sarıca ise unutulmaz bir gece yaşattı.

“HİZMET ORDUSU BURADA”

Konser öncesinde konuşma yapan Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Çorum Belediyesi’nin ekip olarak hizmet konusunda mesai gözetmeksizin çalıştığını belirterek, “Hizmet ordusu burada” dedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın durmaksızın çalıştığını ifade eden Muhtar Belli “Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren durmaksızın çalışıyor. Başkanımız bir bakıyoruz parklarda, bir bakıyorsunuz mahalle aralarında, bir bakıyorsunuz dağlarda Çorum için su arıyor. Rüstem Eren Parkımız pırıl pırıl. Yapılan bakım ve aydınlatma çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan geçtiğimiz yıl konserde 3 kapalı durak talebinde bulunmuştuk. Belediye Başkanımız hemen talimat vererek 3 kapalı durağımızı mahallemize kazandırdı. Başkanımızın da destekleriyle mahallemiz her geçen gün güzelleşmeye devam edecek” dedi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar da mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Rüstem Eren Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çorum halkını birbirinden güzel etkinliklerle buluşturduklarını belirten Başkan Aşgın, “7’den 70’e herkesi burada görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Mahallelerimizi adım adım geziyor, muhtarlarımızla işbirliği içerisinde, istekleri ve talepleri doğrultusunda, hiçbirini birbirinden ayırmadan tüm mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. Biz halkın duası ve hakkın rızası için hizmet ediyoruz.” dedi.

“60 DÖNÜM ŞEHİR ORMANI VE YENİ PİKNİK ALANI YAPACAĞIZ”

Seçim vaatleri arasında yer alan şehir ormanlarından bir tanesinin Gülabibey Mallesi’nde yapılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Şehir Ormanımızın projesi hazır. En güzel ağaçlarla, piknik alanlarıyla şehir ormanımızı kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Diş Hastanemizin hemen üzerinde kalan ormanlık alanda da piknik alanı olması için çalışmalara başlayacağız. Burada da çalışmalara ara vermeden başlayacağız” dedi.

BAŞKANA SEVGİ SELİ

Rüstem Eren Parkı’nda gerçekleştirilen mahalle konserine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sevgi seli ile karşılandı. Parka gelen Başkan Aşgın vatandaşların ve çocukların ilgisiyle karşılanırken, vatandaşlar fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiri ile yarıştı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Mahalle Konserleri etkinlikleri kapsamında sahne alan İbrahim Sarıca’nın seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

