Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” ilan edildiğini hatırlatan Vali Çalgan, otizmli bireylerin sanat, spor, eğitim ve birçok alanda önemli başarılara imza atabildiğini, onlara fırsat sunulduğunda toplumun her alanında bizlerle birlikte yer alabileceklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“Hepimizin üzerine düşen sorumluluk, otizmli bireylerin hayallerine ortak olmak, onları desteklemek ve her anlamda kapsayıcı bir toplum inşa etmektir” diyen Çalgan, devletin otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini sağlamak için önemli çalışmalar sürdürdüğünü da vurguladı.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin artırılmasının otizmli bireylere daha fazla destek sunulmasına katkı sağlayacağını anlatarak Çalgan, “Otizmli bireylere gönüllerimiz her zaman açık olmalı. Otizmin farkında olan ve bu konuda emek veren tüm eğitimcilere, ailelere ve gönüllülere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

