Çorum Valisi Ali Çalgan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ali Çalgan mesajında, muhtarlık müessesesinin Türkiye’nin en köklü yerel yönetim geleneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, muhtarların devletle vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan birini temsil ettiğini belirtti.

1829 yılında temelleri atılan muhtarlık sisteminin halkın doğrudan iradesiyle şekillenen, yerel demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Vali Çalgan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Muhtarlık, sadece bir idari görev değil; milletimizin kültürel dokusunu oluşturan, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve devletle vatandaş arasındaki bağı canlı tutan bir gönül hizmetidir. Milletimizin teveccühüyle göreve gelen muhtarlarımız, devletimizin sahadaki gözü, kulağı ve vicdanı olarak vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını ve beklentilerini en doğru şekilde ilgili kurumlara iletmekte; köylerimizin ve mahallelerimizin gelişimi için özveriyle çalışmaktadır. Muhtarlarımız, devletin güler yüzü, şefkat eli ve halkla kurduğu en sıcak temas noktasıdır.”

Vali Çalgan, her bir muhtarın bulunduğu yerin sesi, rehberi ve gönül elçisi olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlarımız halkın sevinçlerine ortak olmakta, sorunlarına çözüm aramakta, toplumsal huzurun tesisi için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Bu yönüyle muhtarlarımız sadece idari bir görev üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda birlik, beraberlik ve güvenin sembolü haline gelmiştir” dedi.

Vali Çalgan, mesajının sonunda tüm muhtarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamlı gün vesilesiyle görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor; hizmetleriyle halkımızın gündelik hayatını kolaylaştıran, demokrasimize güç veren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, halen görev başında bulunan tüm muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir görev hayatı temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi