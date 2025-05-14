Çorum Valisi Ali Çalgan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve içinde bulunduğumuz Aile Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çalgan, aile kurumunun toplumun yapı taşı olduğunu vurgulayarak, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Çalgan mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı kararla 15 Mayıs’ın “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, 1994’ten bu yana bu özel günün ve haftanın aile bilincini güçlendirmek amacıyla kutlandığını ifade etti.

“Aile; kimliğin inşa edildiği, ahlak, inanç ve kültürel değerlerin miras alındığı ve kuşaklar arasında köprülerin kurulduğu en temel kurumdur” diyen Çalgan, aile yapısının güçlendirilmesinin toplumsal huzur açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Çalgan, bu kapsamda devletin aile yapısını desteklemeye yönelik çok yönlü politikalar yürüttüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla koruyucu ailelikten sosyal destek programlarına, doğum yardımından evde bakım hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verildiğini aktaran Vali Çalgan, ayrıca şehit yakınları, gaziler, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik danışmanlık ve bakım hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Mesajını, aile içinde sağlıklı iletişimin ve karşılıklı anlayışın önemini vurgulayarak tamamlayan Çalgan, “Bu anlamlı günde, tüm hemşehrilerimin Aile Haftasını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ